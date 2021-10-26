Menderes'te Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı Menderes'te coşkuyla kutlanacak. 3 gün boyunca konserden, dans gösterilerine, cumhuriyet konvoyundan, cumhuriyet koşusuna çeşitli etkinlikler gerçekleşecek.

Yoğun program

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği Turkish Brass Ensemble konseri 26 Ekim Salı günü Çatalca Meydanı'nda gerçekleşecek. 28 Ekim Perşembe günüMenderes 19 Mayıs Stadı'nda Anadolu Ateşi Dans Gösterisi düzenlenecek. 29 Ekim Cuma günü ise cumhuriyet konvoyu tüm ilçeyi dolaşırken etkinlikler cumhuriyet koşusu ile son bulacak.

İlk günkü heyecanla

98 yıllık coşkunun Menderes'te en iyi şekilde yaşanacağını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılına yakışır bir kutlama için hazırlıklarımızı tamamladık. 98 yıl önce olduğu gibi ilk günkü heyecanla kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum " dedi.