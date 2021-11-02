Menderes'te Halk Dansları İçin Kayıt Zamanı - Son Dakika

Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından verilecek halk dansları kursları için 5 Kasım Cuma günü Görece Spor Salonu, 6 Kasım Cumartesi günü 75. Yıl Düğün Salonu'nda kayıtlar alınacak. Menderes'te ikamet eden, ilköğretim ikinci sınıftan itibaren her yaştan insanın katılabileceği eğitimler ücretsiz olacak. Kasım ayında başlayacak kurslar Haziran ayında sona erecek.

Sahne alacaklar

6 halk dansları eğitmeni tarafından verilecek kurslarda tüm yörelere ait Türk halk oyunları öğretilecek. Eğitim sonunda ise düzenlenecek halk dansları gecesinde tüm öğrenciler sahne alarak bir sezon boyunca öğrendikleri halk danslarını sergileyecekler.

Herkes davetli

Eğitimlerde Türkiye'nin dört bir yanındaki halk danslarının öğretileceğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ülkemiz çok köklü bir geçmişe sahip, bu geçmişin yarattığı gelenek ve görenekleri yaşatmak önemli. Açacağımız kursumuzda ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk danslarını genç nesiller başta olmak üzere eğitimlere katılan tüm vatandaşlarımıza aktarmış olacağız.Küçük yaştan itibaren katılım sağlanan ücretsiz kurslarımıza tüm Menderesli hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.