Menteşe'de kaza: 1'i hafif 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yere düşen motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - MUĞLA

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen şahsa 48 K 0136 motosiklet çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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