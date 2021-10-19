Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi Saburhane'de açılıyor - Son Dakika

Muğla yöresine ait tat ve lezzetlerin hazırlanacağı atölye çalışmalarının yanı sıra Perşembe ve Pazar günleri Saburhane Meydanında yöre kadınlarının oluşturduğu el yapımı organik ürünlerin satışı yapılacak. Menteşeli kadınlar el yapımı ürünler ile kültür turizmine ve ev ekonomilerine katkı sağlamış olacak.

Saburhane Meydanında Muğla mutfağına özgü yemeklerin yarışacağı ve Türkiye'nin ünlü şeflerinin de katılacağı etkinlikte yöre kadınları tarafından yapılan el yapımı yemekler yarışacak. Yarışmada dereceye giren kadınlara ödüller ve sertifikalar verilecek.