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Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi Saburhane'de açıldı - Son Dakika

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi Saburhane'de açıldı

21.10.2021 16:21
Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi Saburhane'de açıldı

Muğla Mutfak Kültürü'nün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi, yeme – içme ve kültür turizminin canlandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında "Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Saburhane Semt Pazarı" Şaraphane'de kapılarını açtı.

Saburhane Meydanında Muğla mutfağına özgü yemeklerin yarıştığı, Muğla Tarhanası, keşkek, odun ateşinde yapılmış ev ekmeği, reçel, salça, turşu ve kurutulmuş sebze ve meyvelerin satışa sunulduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin ünlü şeflerinin katıldığı etkinlikte, el yapımı Muğla yemekleri yarıştı.Etkinliğe Ula'dan katılan Aysel Yüksel'in yaptığı altın kaplama Muğla Saraylısının dilimi ise 5 bin liradan satışa sunuldu.

SABURHANE MEYDANI ÜRETEN KADINLARIN YERİ OLACAK

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Saburhane Meydanının artık üreten kadınların yeri olacağını belirterek, "Bugün burada anlamlı bir etkinlikte birlikteyiz. Çok uzun süredir Muğla merkezin turizmden pay almasına yönelik çabalarımızdan nihayet birlikte iş yapma inancımızla sonuç alıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe Belediyesine tahsis edilen tarihi Şaraphanede paydaşlarımızla birlikte mutfak kültürü atölyesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi menteşe ilçemize uygun turizm türlerinden birisi, belki de en önemlisi kültür turizmi.Eski kent dokusu, tarihi Muğla evleri, Arastası, Saburhanesi ve Karabağlar Yaylası ile Menteşe ilçemiz büyük bir mirasın sahibi. Kısacası kültür turizmi yapmak için gerekli olan her şeye sahibiz. Bugüne kadar yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversitemiz farklı zamanlarda kültür turizmi konusunda büyük çaba gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ancak bugün farklı bir durumdayız. Görüldüğü gibi bugün hep bir aradayız ve kentin yerel dinamikleri olarak eşgüdümlü olmanın avantajını yakalayarak kültür turizmi konusunda kalıcı bir destinasyon olmak istiyoruz. Evlerimiz, bacalarımız, kapılarımız, pencerelerimiz, sokaklarımız, tarihi evlerimiz ve kültürel mirasımız bunların hepsi önemli.Tüm bu değerlerin yanında Muğla'nın merkezi olarak Akdeniz ve Ege mutfağında özgün yemekleriyle hatırı sayılır yeri olan Muğla mutfağının da sahibiyiz. Turizm sektörünün aynı zamanda bir yeme-içme sektörü olduğu gerçeğinden yola çıkarak bugün açılışını yaptığımız bu tarihi mekânda değerli şeflerimizin yapacağı atölye çalışmaları ile geleneksel mutfağımızın envanterini oluşturarak gastronomi konusunda da kalıcı adımlar atacağız. Bu süreçte atölye çalışmalarının yanında paydaşlarımızla birlikte bir ilke daha imza atacağız. Tıpkı Seferihisar ve Bergama örneklerinde olduğu gibi; kadınlarımızın kendi yaptıkları, ürettikleri yerel ürün ve yemekleri bu meydanda sergilemelerini, ürünleriyle de emeklerini gelire dönüştürmelerini hedefliyoruz. Herkes duysun ve bilsin ki; Saburhane meydanı artık üreten kadınlarımızındır.Bugünden itibaren perşembe ve pazar günleri yöre kadınlarımıza yönelik kurulacak sergiliklerde 'evinde pişir meydanda sat' sloganı ile kadınlarımız hiçbir işgaliye ödemeden tezgâh açabilir, hem kültür turizmine hem de ev ekonomisine katkı koyabilir. Kadın elinden çıkan her şey güzeldir.' dedi.

MUĞLA'YI UNESCO BM GASRONOMİ ŞEHRİ YAPMAK İSTİYORUZ

Etkinlikte konuşan Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Şef Timur Kocabıçak, Muğla'yı Unesco BM Gastronomi şehri yapmak istediklerini belirterek, ""Mutfak atölyesinin amacı, yöresel yemek yapan ev hanımlarına eğitim vererek, onların evlerinde yaptığı yemekleri sergileyerek satmak. Henüz yolun başındayız. Bugün burada genç ve eski kuşaklar yarışıyor. Genç kuşaklar Muğla'nın günümüze kadar ulaşmış o eşsiz lezzetlerini hazırlıyor. Böylelikle geleneksel yemeklerimizi yeni nesile aktarıyoruz. Amacımız da bu zaten. Muğla yemeklerini bir marka değeri kazandırarak, kentimizi Unesco Birleşmiş Milletler Gastronomi Şehri yapmak. Bunun için coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmalıyız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Saburhane Semt Pazarı" etkinliğinde 1. Menteşe Yöresel Yemek Yarışması düzenledi. Lise öğrencilerinin ve yöre kadınlarının yarıştığı etkinlikte, Karpuz ve kabak heykeltıraşı Şef Ali Atay şovu, Ula'da yaşayan Aysel Yüksel'in yaptığı altın kaplama Muğla Saraylısı katılımcıların ilgisini gördü. Muğla Saraylısının dilimi 5 bin liradan satıldı.

Tarihi Saburhane Meydanında düzenlenen etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Tanıtım Platformu, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Sloow Food ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği işbirliğinde gerçekleştirildi.

KADINLAR ÜÇ GRUPTA YARIŞTI

"Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Saburhane Semt Pazarı" açılışında düzenlenen 1. Menteşe Yöresel Yemek Yarışması ev kadınları kategorisinde toplam 130 yemek müracaat ederken 23 ev kadınının yemekleri yarıştı. 3 grupta düzenlenen yarışmada birinci grupta; Emine Balcı un helvası ile altın, Şükran Özdemir Arabaşı çorbasıyla gümüş, Rabia Küçük pilavlı zerde ile bronz madalya ile ödüllendirildiler. İkinci grupta ise Dudu Yılmaz börülce teltoru ile altın, Hatice Tahta mumbar dolması ile gümüş, Hatice Cıbıklı meneviş yoğurtlamasıyla bronz madalya aldı. Yarışmanın üçüncü grubunda ise Hale Koç keşkek ile altın, Neslihan Aksüt Milas böreği ile gümüş, Pembe Telli nohut yahnisi ile bronz madalyanın sahibi oldu.

1. Menteşe Yöresel Yemek Yarışması lise öğrencileri 3 grupta yarıştı. Birinci grupta; Bilge Koçak çopur yemeği ile altın, Kaan Çelik işkembe yahnisi ile gümüş, Samet Mert Öztürk göce tarhanası ile bronz madalya aldı. İkinci grupta; Alparslan Musluk Hardinya yemeği ile altın, Doğan Kılıç Muğla kabuklu yoğurtlaması ile gümüş, Efekan Aydın Muğla kabuklusu yemeği ile bronz madalyanın sahibi oldu. Üçüncü grupta ise Feyyaz Topal zerde ile altın, Süheda Gönem un helvası ile gümüş, Tülay Karahan pelte ile bronz madalya aldı.

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi Saburhane'de açıldı

Kültür Turizmi, Yemek Tarifi, Gastronomi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi Saburhane'de açıldı - Son Dakika


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