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Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvurular sürüyor - Son Dakika

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvurular sürüyor

07.10.2021 15:38
Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvurular sürüyor

Son başvuru tarihinin 8 Ekim Cuma günü olarak belirlendiği ve kesin kayıt yaptıracak olanların kura ile belirleneceği kooperatife ön başvuru yapanların sayısı 20 bine ulaştı.

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi için 30 Eylül'de başlayan ön başvuru sürecinde rekor düzeyde talep alınıyor. Meram'ın en merkezi konumları arasında yer alan Aymanas Mahallesi'nde ev sahibi olmak isteyen vatandaşların sayısı 20 bin kişiyi buldu. 591 dairelik dev proje için ön kayıtlar 8 Ekim Cuma günü sona erecek.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YOĞUN İLGİSİ VAR"

Turgutreis Evleri'ne ön kayıt sürecinin başladığı günden bu yana yoğun bir talep olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların gösterdiği bu ilgi ve güven duygusunun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Kooperatif sayesinde vatandaşların uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olabilmesinin önünün açıldığını ifade eden Başkan Kavuş, "Şehrimizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin Turgutreis Evleri'ne yoğun bir ilgisi var. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi ve güven duygusu bizim için çok değerli. Belediyemiz öncülüğünde daha önce kurulan kooperatifleri sürekli takip ettik. Geçen yılın sonu itibariyle bu kooperatiflerde anahtarların teslimlerine de başladık ve toplam 444 daire - 50 dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de ön kayıtların ardından kuraların da çekilmesiyle birlikte 591 dairelik Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin inşaatı da başlamış olacak" dedi.

MODERN VE HUZUR DOLU BİR YAŞAM SUNACAK

Ön başvuruları 8 Ekim Cuma günü itibariyle sona erecek Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi, kapalı- açık otoparkları ve sakinlerine modern, huzur dolu bir yaşam sunacak. Meram'ın en büyük Kentsel Dönüşüm Projelerinden biri olacak Turgutreis Evleri projesi 36.500 metrekarelik bir arsa alanı üzerine oturuyor. 591 konutun ve 1.520 metrekare ticari alanın bulunduğu projede 11.637 metrekare yeşil alan bulunuyor. Kentsel Dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bölgede yürütülen bu çalışmada 5 farklı tip ve büyüklükte daireler bulunuyor.

Kooperatife kesin kayıt yaptıracak olanların belirleneceği kura çekilişiyle ilgili bilgilendirmenin, online başvuruların alındığı turgutreisevleri.com adresinden yapılacağı bilgisi de verildi.

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvurular sürüyor

Meram Belediyesi, konut, Cuma, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvurular sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvurular sürüyor - Son Dakika
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