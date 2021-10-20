Meram'da '29 Ekim Cumhuriyet Koşusu' sporseverleri buluşturacak - Son Dakika

Konya Valiliği organizasyonunda, Meram Belediyesi ve Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle '29 Ekim Cumhuriyet Koşusu' düzenleniyor. 24 Ekim Pazar günü gerçekleşecek etkinliğin başvuruları ise 22 Ekim Cuma günü sona eriyor. Başvurular online olarak merambelediyespor.com internet sitesinde bulunan kayıt formunun doldurulmasıyla yapılabilecek.

BAŞKAN KAVUŞ SPOR SEVERLERİ ETKİNLİĞE DAVET ETTİ

Meram Belediyesi Hizmet Binası'nın önünden başlayacak yarışta güzergah Meram Eski Yol, Ateşbaz-ı Veli türbesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Yeni Yol Caddesi, Meram Yeni Yol Alt Geçidi, TrenYolu Caddesi ve Gazze Caddesi olarak belirlendi. Yarış yine Meram Belediyesi Hizmet Binası'nda son bulacak. Katılımcılara günün anısına tişört hediye edecek olan Meram Belediyesi koşu bitiminde ikramlarda bulunulacak. Sporseverleri koşuya katılmaya davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; "Bu tür etkinlikler, duygu ve düşüncelerimizin bir tür ilanıdır. Maksadımız,organizasyonun düzenlenme nedenine sahip çıkıldığını göstermek, sporun güzelliğini yaşamak ve yaşatmak, sosyal ilişkileri güçlendirmek, neşeli bir aktivite ile hemşehrilerimizin gününü güzelleştirmektir. Tüm hemşehrilerimi bu etkinliği değerlendirmeye davet ediyorum. Pazar günü buluşmak dileğiyle."

11 farklı yaş kategorisinde düzenlenecek yarışlarda 17 yaştan başlayarak 70 yaş ve üzerindeki katılımcılar kayıt yaptırabilecek.