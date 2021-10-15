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Meram'da çöp konteynerleri değiştiriliyor - Son Dakika

Meram'da çöp konteynerleri değiştiriliyor

15.10.2021 14:28
Meram'da çöp konteynerleri değiştiriliyor

Meram Belediyesi, daha temiz, daha modern ve daha sağlıklı bir Meram için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çürümüş, kırılmış, oksitlenmiş ve koku yaymasının önüne geçilemeyen çöp konteynerleri ve kovalarını, geri dönüşüm malzemelerinden imal edilen, dezenfekte edilmesi çok daha kolay ve estetik yeni konteynerlerle değiştiriyor. Belediye bu çerçevede ilçe genelinde bulunan çürümüş, kırılmış, oksitlenmiş ve koku yaymasının önüne geçilemeyen çöp konteynerleri ve kovalarını yenileriyle değiştirmeye başladı. Geri dönüşüm malzemelerinden imal edilen yeni konteynerler eskilerine nazaran çok daha estetik ve çok daha kolay dezenfekte edilebiliyor.

"KONTEYNERLER HEPİMİZİN. KORUMAKTA HEPİMİZİN GÖREVİ"

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çevre ve insan sağlığını doğrudan etki eden çöp konteynerleri noktasında Meram genelinde maksimum düzeyde hassasiyet gösterildiği belirtilerek, "Yaşam odaklı ve etkin bir temizlik hizmeti verebilmek adına ekiplerimiz faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede cadde ve sokakların temizliği için ekiplerimiz durmaksızın sahadalar. Şehir yaşamının en temel parçalarından biri haline gelen çöp kovaları ve çöp konteynerlerinin sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi, gerek insan gerekse çevre sağlığının olmazsa olmaz kuralıdır. Bu nedenle konteyner ve kovaların sürekli olarak takibini yapıyoruz. Bu çerçevede son olarak ilçe genelinde bulunan çürümüş, kırılmış, oksitlenmiş ve koku yaymasının önüne geçilemeyen çöp konteynerleri ve kovaları ekiplerimiz tarafından yenileriyle değiştirmeye başlandı. Geri dönüşüm malzemelerinden imal edilen bu yeni konteynerler eskilerine nazaran çok daha estetik ve çok daha kolay dezenfekte edilebiliyor. Bunların konulması kadar korunması da çok önemlidir. Geri dönüşüm malzemelerinden imal edilmelerinden dolayı bu noktada vatandaşlarımızdan özel hassasiyet bekliyoruz. Yanıcı maddelerin bu konteynerlerin yerine kül kovalarına konulması önemli bir zararın önüne geçecektir. İlçemizin temiz olması ve temiz kalmasının, bunun için kullanılan malzemelerin korunmasının bizlerin sorumluluğu olduğu kadar 350 bin Meramlının da tavrına bağlı olduğu ve duyarlılıkların bu bilinçle şekillenmesi gerektiği unutulmamalıdır" görüşlerine yer verildi.

Meram Belediyesi, geri dönüşüm, Hisarcık, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram'da çöp konteynerleri değiştiriliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meram'da çöp konteynerleri değiştiriliyor - Son Dakika
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