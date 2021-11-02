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Mercedes kamyon fabrikasında staj yapıp parça üretiyorlar - Son Dakika

Mercedes kamyon fabrikasında staj yapıp parça üretiyorlar

02.11.2021 11:04
Mercedes kamyon fabrikasında staj yapıp parça üretiyorlar

Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası ve bazı işletmelerde staj yapıp üretim hattında kullanılan çeşitli parçaları imal ediyor.

Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası ve bazı işletmelerde staj yapıp üretim hattında kullanılan çeşitli parçaları imal ediyor.

Masa, koltuk, sıra, sandalye ve amfi sisteminin yapıldığı meslek lisesinde aynı zamanda Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerle gerçekleştirilen protokollerle, fabrikaların talepleri doğrultusunda bazı parçalar üretiliyor.

Makine Bölümü'nde 5 yıldır Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikasının üretim hattındaki dişli, kuka robot tutucuları, bazı aparatlar, şaft test cihazı parçaları gibi imalatların da yapıldığı lise, adeta fabrika gibi çalışıyor. Üretilen parçalar, OSB'deki firmalar aracılıyla Mercedes fabrikasına gönderiliyor.

İmzalanan protokol kapsamında Mercedes ve diğer firmalarda staj görme imkanına sahip öğrenciler, mezun olduktan sonra da aynı fabrikalarda iş imkanı buluyor.

Türkiye'de öğrencilerine en fazla ödeme yapan döner sermaye işletmeli okullar arasında ilk sıralarda yer alan lise, yılın ilk 10 ayında 2,7 milyon liralık ciro elde etti.

Okul Müdürü Raif Yalçın, AA muhabirine, lisenin, değişik alanlarında döner sermaye çalışması yaptığını söyledi.

Okulda 8 bölümün bulunduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Motor, Bilişim, Mobilya, Elektrik-Elektronik, İnşaat Teknolojisi, Tesisat, Metal ve Makine bölümlerinde 1700 öğrencimiz var. Açık lise kapsamında da 300 öğrencimiz var. Okulumuz Türkiye'de sayılı okullardan bir tanesi. Mercedes-Benz'in katkılarıyla okulumuz donanım açısından oldukça iyi bir konumda. Ahiler Kalkınma Ajansından aldığımız desteklerle laboratuvarlarımızı geliştirdik, simülatörlü eğitimlerimizi artırdık."

Yalçın, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikasıyla yapılan protokol kapsamında 11 ve 12. sınıf öğrencilerini staj için buraya gönderdiklerini ifade etti.

Geçen seneyle birlikte mezun 400'e yakın öğrenciyi Mercedes'e işçi olarak yerleştirdiklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Mezun hiçbir öğrencimiz açıkta kalmıyor. Okulumuzda ürettiğimiz parçalar, sanayideki firmalar aracılığıyla Mercedes'e gönderiliyor. Mercedes'in dışında da ülke çapında tanınmış markalara da parça gönderiyoruz. Makine Bölümü'müzde Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikasının üretim hattında kullanılan 200 çeşit parçanın üretimi yapılmakta. OSB'deki diğer büyük fabrikaların da istediği bazı parçaları üretiyoruz. Öğrencilerimizi aranan eleman olarak sektöre kazandırmaktayız. Döner sermaye kapsamında aldığımız işlerle çocuklarımızı sektöre uygun bir şekilde yetiştirmek gayreti içerisindeyiz. Hastane, üniversite ve okullarımızın da çeşitli işlerini yapıyoruz."

"Amacım, Mercedes'te iş hayatımı devam ettirmek"

Öğrencilerden Ramazan Kuş ise haftada 2 gün Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikasında staj, 3 gün de okulda eğitim gördüğünü dile getirdi.

Kuş, "Amacım, okulu bitirdikten sonra Mercedes'te iş hayatımı devam ettirmek. Okulda gördüğüm dersleri fabrikada kamyonların üzerinde işliyoruz. Bizim gelişmemiz için çok yararlı oluyor." diye konuştu.

Motor Bölümü 11. sınıf öğrencisi Yiğit Koyuncu da mühendis olmayı hedeflediği için bu liseyi seçtiğini, okulda hem ders işlediklerini hem de mesleki alanda eğitim gördüklerini söyledi.

Mercedes kamyon fabrikasında staj yapıp parça üretiyorlar
Mercedes kamyon fabrikasında staj yapıp parça üretiyorlar
Mercedes kamyon fabrikasında staj yapıp parça üretiyorlar
Mercedes kamyon fabrikasında staj yapıp parça üretiyorlar
Mercedes kamyon fabrikasında staj yapıp parça üretiyorlar

Mercedes Benz, Mercedes, Aksaray, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mercedes kamyon fabrikasında staj yapıp parça üretiyorlar - Son Dakika


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