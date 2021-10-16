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Merkel Avrupa'daki Türkiye karşıtlığına rağmen diyalog ve iş birliğini savundu - Son Dakika

Merkel Avrupa'daki Türkiye karşıtlığına rağmen diyalog ve iş birliğini savundu

16.10.2021 22:23
Merkel Avrupa'daki Türkiye karşıtlığına rağmen diyalog ve iş birliğini savundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'daki Türkiye karşıtlığına rağmen her zaman Türkiye ile diyalog ve iş birliğini savunan bir lider oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'daki Türkiye karşıtlığına rağmen her zaman Türkiye ile diyalog ve iş birliğini savunan bir lider oldu.

26 Eylül'de yapılan seçimlere katılmayarak şansölyeliği devretmeye hazırlanan Başbakan Merkel Türkiye'ye 12'nci ziyaretini gerçekleştirdi.

Merkel'in en çok ziyaret ettiği 92 ülke içinde Türkiye 11'inci sırada yer aldı.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da 16 yıldır şansölye olarak görev yapan Angela Merkel Avrupa için Türkiye'nin önemini en iyi bilen Avrupalı siyasetçilerden birisi oldu.

Türkiye için her zaman "stratejik önem taşıyan komşu" vurgusunu yapan Merkel, "Türkiye ile her zaman karşılıklı çıkarlar ışığında diyalog ve işbirliği yapılması gerektiğini" savundu.

Erdoğan ile sıklıkla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sıklıkla telefon görüşmesi yapan Merkel'in 16 yıllık başbakanlığında Almanya-Türkiye arasındaki ilişkiler hep kritik öneme sahip oldu.

Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemeyen ve imtiyazlı ortaklık teklif eden Merkel, iki ülke arasında yaşanan tüm gerginliklere rağmen Türkiye ile diyaloğun en büyük destekçisi oldu.

Yaşanan gerilimlere rağmen Türkiye ile iletişimini hiç kesmeyen Şansölye Merkel, Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'ın hukuksuz adımları yüzünden yaşanan gerilimde Almanya'nın lideri rolüyle ara buluculuk rolü üstlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden yana ve Türkiye'yi hedef alan politikaları karşısında duran Merkel, Fransa-Yunanistan ikilisinin başını çektiği cephenin, Türkiye'ye ambargo uygulanması yolundaki çabalarını engelledi.

Angela Merkel, Alman medyasının tek taraflı ve provokatif Türkiye karşıtı haberlerine rağmen basının bu kampanyalarının Türkiye politikasına etki etmesine izin vermedi.

Türkiye ile diyalogun devamından yana oldu

Merkel birçok konuşmasında Türkiye'nin göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) için merkezi rol oynadığını vurguladı.

Alman Şansölye, Almanya ve AB için göç konusunda önemli rol oynayan Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının mimarlarından biri olarak ön plana çıktı.

Başbakan Merkel ayrıca İsrail'de yaptığı konuşmada "Türkiye'nin bölgede görmezden gelinemeyecek kadar önemli bir ülke olduğunu" vurgulayarak "NATO üyesi Türkiye ile diyalogun devam etmesinin" önemine dikkati çekti.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili ortaya çıkan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetlerinin 2011 yılında açığa çıkması da Alman devleti ve Merkel için ayrı bir sınav oldu. Merkel, cinayetlerin aydınlatılması için destek sözü verirken bu sözünü hiçbir zaman tutamadı.

Federal Meclis Araştırma Komisyonunun rapor hazırlamasına rağmen mağdur yakınlarının bazıları ile bazı komisyon üyeleri, Merkel'in bu konuda yeterli çabayı göstermediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımda "Türkiye'ye ziyaret. Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme, tarihi Tarabya semtinde gerçekleşti." ifadesi kullanılmıştı.

Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Köşkü'ndeki samimi görüntülerine yer verilen diğer paylaşımda da Merkel'in basın toplantısında yaptığı açıklamalardan oluşan özet konuşmalar aktarılmıştı.

Paylaşımda "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer farklı konuların yanında, Almanya'da yaşayan üç milyondan fazla Türk kökenli hakkında ve ayrıca iklimi korumanın global önemi hakkında görüştü." ifadesine yer verilmişti.

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkel Avrupa'daki Türkiye karşıtlığına rağmen diyalog ve iş birliğini savundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkel Avrupa'daki Türkiye karşıtlığına rağmen diyalog ve iş birliğini savundu - Son Dakika
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