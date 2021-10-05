Üye Girişi
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi? - Son Dakika

Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?

05.10.2021 21:43
Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?, System.String[]

Son faiz indiriminin ardından açıklanan Eylül enflasyonundaki artış, hesapları karıştırdı.

Son faiz indiriminin ardından açıklanan Eylül enflasyonundaki artış, hesapları karıştırdı. Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi, kritik karar döviz kurlarını nasıl etkileyecek? Erdal Sağlam'ın analizi.Hafta başında açıklanan enflasyon oranı, yıllık enflasyondaki artışların devam ettiğini gösteriyor. Bu arada Merkez Bankası'nın faiz indirimi için odaklandığı çekirdek enflasyon oranlarında da artış başladı.

Hem küresel hem yerel enflasyon gelişmeleri, Türkiye'de enflasyonun yüzde 20 bandına geldiğini gösteriyor. Küresel enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, içeride şimdiye kadar vergiden karşılanıp tüketiciye tümüyle yansıtılmayan akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına önümüzdeki aylarda yüksek oranlı zamlar kaçınılmaz olabilir. Vergi gelirindeki bu yolla yaşanan azalmayı telafi etmek için de başta sigara olmak üzere, yeni zamların başladığını görüyoruz. Tüm bunlar enflasyonu daha da yükseltecek unsurlar.

Açıklanan Eylül enflasyonu bize ne söylüyor?

Yıllık enflasyonda, geçen yılki yüksek oranlar nedeniyle, Eylül'de küçük bir düşüş, Ekim ve Kasım aylarında daha belirgin gerileme bekleniyordu. Piyasa bu nedenle yılın son iki ayında faiz indiriminin makul olacağı görüşündeydi. Ancak küresel fiyatlar yükselirken gelen erken faiz indirimi bu hesapları karıştırdı. Son beklentiler Ekim ayı sonunda da enflasyonun artış trendinin devam edeceği, belki Kasım sonunda küçük bir düşüş yaşanacağı yönünde. Özellikle erken faiz indiriminin neden olduğu kur artışının önümüzdeki aylarda enflasyonu hızlandırması bekleniyor.

Bu arada TÜİK rakamlarına olan güven de hala tartışılıyor. Sosyal medyada yayımlanan sokak röportajlarında TÜİK'in rakamlarına güvensizlik kendini gösteriyor. TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 20'nin hemen altında açıklarken, bağımsız enflasyon endeksi yayımlayan ENAG yıllık enflasyonu, bunun iki katından fazla, yüzde 44'ün üstünde saptadı ve bu rakam halka daha yakın geliyor. Bu arada Eylül ayında açıklanan, okul sezonu başlamasına rağmen, ENAG'ın yüzde 4 aylık artışına karşılık, giyim ve ayakkabı fiyatlarında TÜİK endekslerinde fiyat düşüşü görülmesi tartışma konusu haline geldi.

Merkez Bankası yeniden faiz indirebilir mi?

Eylül rakamlarıyla birlikte enflasyondaki artış devam ederken iktidarın hesaplarının karıştığı görülüyor. Merkez Bankası Eylül'de, daha önce verdiği sözden dönerek -negatif reel faiz uygulaması pahasına- faiz indirmişti. Yaşanan gelişmeler Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etme ihtimalini zora sokuyor.

Piyasadaki oyuncuların çoğunluğu faiz indirimlerinin süreceğini tahmin ediyor. Bu nedenle Merkez Bankası'nın vereceği sinyaller dikkatle izleniyor. Merkez Bankası enflasyon açıklaması ardından yaptığı değerlendirmede, çekirdek enflasyondaki ve enerji fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti ama faiz indirimleri açısından bir sinyal veremedi. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı yatırımcılar toplantısında vereceği sinyallere çevrilmiş durumda.

Piyasalarda erken başlayan faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi hakim ama yine de "Acaba büyüyen riski görür de ara verirler mi?" sorusu tartışılıyor. Şahsen Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna ederse, hiç olmazsa Ekim ayında faiz indirimlerine ara vereceğini tahmin ediyorum.

Ancak, indirimlere ara verildiği takdirde, iktidarın amacı gerçekleşemeyecek. Çünkü 1 puanlık indirim, henüz kredi faiz oranlarına indirim olarak yansımadı. Politika faizi inmesine rağmen uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş piyasanın indirime tepkisini gösteriyordu. Eğer faiz indirimleri devam etmezse kredi faiz oranlarında indirim zor görünüyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı faiz indirimlerine devam edilmesinde ısrar edebilir. Merkez Bankası yönetimi "Enflasyondaki artış trendi sürerken indirimlere devam edildiği takdirde kurlarda büyük sıçramalar olacağı" konusunda Cumhurbaşkanı'nı ikna edebilecek mi, göreceğiz.

İktidarın bilinçli biçimde kurların yukarı çıkmasını, bunun ihracatı artırarak büyümeye katkı vermesini istediği, bu nedenle yükselen enflasyona rağmen faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi konuşuluyor. Ancak ihracatçıların bile "yüksek kurun kendileri açısından olumlu olduğunu ama kurun sürekli yükselmesinin kendi işlerini de tehlikeye sokacağını" söylediklerine şahit oluyoruz. Bu unsur Cumhurbaşkanı'nı indirimlere ara vermeye ikna etmekte yeterli olacak mı, bilmiyoruz.

Yabancı bankalar yayımladıkları raporlarda yıl sonuna kadar devam edecek 0.75 ya da 1 puanlık indirimlerle, şu anda yüzde 18 olan politika faizinin yüzde 15-16'lara kadar indirileceği tahminlerini dile getiriyorlar. Buna bağlı olarak yıl sonu için enflasyon ve kur tahminlerinin giderek yükseldiği izleniyor.

Faiz kararı hem piyasaları hem halkı nasıl etkileyecek?

Sonuç olarak hem küresel gelişmeler hem de iktidarın aldığı erken faiz indirimi gibi yanlış ekonomik kararlar nedeniyle tüketicinin yükü giderek ağırlaşıyor. Pandemide zor günler geçiren dar ve sabit gelirli vatandaşlara gerektiğince nakdi destek vermeyen iktidar, yaptığı tercihlerle bu geniş halk kesimlerinin durumunu daha da ağırlaştıracak gibi gözüküyor.

Eğer Merkez Bankası bu ay da faiz indirimlerine devam ederse, kurların yeniden sıçraması, dolar kurunun 9 TL'yi aşması bekleniyor. Yanlışlar devam eder, dış ve iç siyasi riskler realize olursa, o zaman yıl sonuna varmadan doların 10 TL'yi bulacağı şimdiden konuşulmaya başladı.

Bunun farkına varan, ama sorunu temelden çözmek yerine, bazen halciler bazen zincir marketleri "günah keçisi" yapan iktidar, şimdi de "tanzim satış" benzeri tarım marketlerinin sayısının artırılması formülünü ortaya attı. İktidarın bu anlayışı devam ederse, enflasyon ve kurlardaki artış sürecek ve zaten kırılgan olan makro ekonomik denge iyice bozulacak.

Dolayısıyla şimdiye kadar yaşanan benzer sıkıntılarda olduğu gibi, yanlışların faturası yine halka çıkacak.

Erdal Sağlam

(c)

Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi?

Merkez Bankası, Enflasyon, Eylül, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi? - Son Dakika


Son Dakika

Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı 21:49 Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm 21:35 Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Bahçeli, 20:59 Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi
6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar 19:37 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor 18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a 18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek 17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada

Son Dakika Haberleri
19:06 Sinarit avına çıkan amatör balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı! Ağına takılan dev camgöz köpek balığı tedirgin etti
18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar         
21:52
Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin "Bölücü kebapçılar" ifadesine tepki gösterdi         
21:35
İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı         
21:10
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti         
19:32
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı         
18:21
Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu         
18:19
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 22:06:10. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek mi? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement