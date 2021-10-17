Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşmeli Mahallesi'nde sahte içki ürettiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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