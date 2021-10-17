Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde şişelenmiş halde 200 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada satışa hazır halde şişelenmiş 200 litre alkollü içki ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA
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