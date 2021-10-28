Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ve Anamur ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tarsus ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Maziden Atiye Ok Şenliği" düzenlendi.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Adana ve Mersin'den şenliğe katılan okçuluk kulübü sporcularıyla hedef tahtalarına ok fırlattı.

Şenliğe, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve diğer ilgililer de katıldı.

Anamur

Anamur ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel tarafından Atatürk Anıtı'na çelek bırakıldı.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Jandarma Kıdemli Başçavuş Kadir Bal, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.