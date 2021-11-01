Mersin'de akrabalarını silahla yaralayan baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla yaralıların akrabası olan O.Ç. ile oğlu Z.Ç'yi gözaltına aldı.

Yaralılardan durumu ağır olan E.Ç, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğerleri ise Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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