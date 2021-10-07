Mersin'de Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle başladı - Son Dakika

Mersin'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) işbirliğinde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nden törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar katılımcılar bando eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

Burada düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende ayrıca halk oyunları, cimnastik, tekvando ve motosiklet gösterisi yapıldı.