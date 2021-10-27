Bulvara yaya geçidi isteyen grup yol kapatma girişiminde bulundu - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yaya geçidi ve uyarı levhaları bulunmadığı için Mersinli Ahmet Bulvarı'nda trafik kazaları meydana geldiğini öne süren grup, yol kapatma girişiminde bulundu.

Kurdali Mahallesi'nde yaşayan bir grup vatandaş, son dönemde ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları meydana gelen Mersinli Ahmet Bulvarı'nda toplandı.

"Trafik terörüne son, çocuklarımız ölmesin" yazılarının bulunduğu dövizler taşıyan grup, slogan atıp yol kapatma girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolun trafiğe kapatılmaması için vatandaşları uyardı.

Polis ekiplerince sakinleştirilen vatandaşlar, bulvardaki durakta basın açıklaması yaptı.

Mahallede yaşayan avukat Emrullah Şam, açıklamasında, bu yıl bulvarda meydana gelen trafik kazalarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Mersinli Ahmet Bulvarı ile Selen Kavşağı arasında ne bir yaya geçidi ne de levha var. Burada çocukların ve yaşlıların geçişi sırasında zorluk yaşanıyor. Yaklaşık 300 metrelik bir alanda can kaybı oluşuyor. Biz bu duruma artık 'dur' demek istiyoruz. Bu saatten sonra acılarını paylaştığımız insanlarla gözyaşı dökmek istemiyoruz. Başka ölümler gerçekleşmesin istiyoruz." diye konuştu.