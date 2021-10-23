Mersin'de "Çamlıbel Sokak Festivali" sürüyor - Son Dakika

Mersin'de bu yıl ikincisi organize edilen "Çamlıbel Sokak Festivali" etkinlikleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Uluslararası Limanı (MIP) iş birliğinde düzenlenen festivalin açılışı, dün Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan festivalde, yürüyüş korteji yapıldı.

Kortejde yer alan sokak sanatçıları ve dansçıların sunduğu gösteriler ilgiyle izlendi.

Bando eşliğinde festival alanına yürüyen katılımcılar, buradaki stantları gezdi.

Festivale katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, stantları inceleyip sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Organizasyon yarın sona erecek.