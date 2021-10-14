Depoda çalıntı kiralık araçlar ile parçaları ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de, bir depoya düzenlenen operasyonda parçalanıp satılmak için çalındığı değerlendirilen kiralık araçlar ile otomobil parçaları bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, D.B.K'nin İstanbul ve İzmir'den kiraladığı araçları, takip sistemini söktükten sonra kentteki bir depoya sattığını belirledi.

R.A'ya ait olduğu tespit edilen Çukurova Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda, bir kısmı parçalanan 2 otomobil ile şasi ve motor numaraları silinmiş bir panelvan, bir kamyonet ile birçok araca ait parçalar ele geçirildi.

Ekipler, otomobillerdeki aramasında takip sistemini engelleyici cihaz da buldu.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.