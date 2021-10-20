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Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

20.10.2021 10:31

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Mersin'de bir doktor, aynı sağlık merkezinde görev yaptığı meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

MERSİN - Mersin'de bir doktor, aynı sağlık merkezinde görev yaptığı meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu arada, kaçan doktor Hasan Çayır ise polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek, sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.

Olay yerinde göz yaşlarına boğulan görgü tanıklarının ifadesine göre, zanlı doktorun, meslektaşının üzerine önce kaynar su döktüğü, ardından ateş açtığı belirtildi.

Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Göçmen Sağlığı Merkezi, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mersin'de dehşet...Doktor meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika


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