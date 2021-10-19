Mersin'de engelli asansörünün düşmesi sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen 2 sağlık görevlisi, engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi 911 Sokak'ta bulunan müstakil evin 2. katında yaşayan engelli vatandaşa müdahale etmek için gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli 2 sağlık memuru, engelli asansörüne bindi.
Asansör kabininin 2. kattayken düşmesi sonucu sağlık görevlileri yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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