Mersin'de evden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde evde çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Yüksekoluk Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 4 arazöz ve 25 orman işçisi sevk edildi.
Bölge sakinlerinin de çalışmalara destek verdiği yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev ve yanındaki ahırda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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