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MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

26.10.2021 10:39

MERSİN'de, narkotik polisince limanda düzenlenen operasyonda, konteyner içindeki muz kolileri arasına gizlenen 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi.

MERSİN'de, narkotik polisince limanda düzenlenen operasyonda, konteyner içindeki muz kolileri arasına gizlenen 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden aldığı yasal yükü muz olan, 'Liberya' bandıralı gemide konteynerlerin içinde uyuşturucu madde getirileceği ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Gemiyi takibe alan ekipler, Mersin Limanı'nda operasyon düzenledi. Açılan konteyner içinde, 52 paket halinde muz kolilerinin üzerine yerleştirilmiş toplam 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi. Yasal yük ve alıcı firma yetkilisi B.Ş., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş., 'uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu, Narkotik, Kokain, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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