MERSİN'DE, MUZ KOLİLERİ ARASINDA 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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MERSİN'de, narkotik polisince limanda düzenlenen operasyonda, konteyner içindeki muz kolileri arasına gizlenen 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden aldığı yasal yükü muz olan, 'Liberya' bandıralı gemide konteynerlerin içinde uyuşturucu madde getirileceği ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Gemiyi takibe alan ekipler, Mersin Limanı'nda operasyon düzenledi. Açılan konteyner içinde, 52 paket halinde muz kolilerinin üzerine yerleştirilmiş toplam 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi. Yasal yük ve alıcı firma yetkilisi B.Ş., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ş., 'uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.