Mersin'de otluk alanda çıkan yangın 250 arı kovanına zarar verdi - Son Dakika

Mersin'de otluk alanda çıkan yangın 250 arı kovanına zarar verdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 250 arı kovanı zarar gördü.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 250 arı kovanı zarar gördü. Parmakkurdu Mahallesi'nde arıcılık yapan Mehmet Biçer'e ait arı kovanlarının da olduğu otluk alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki 250 arı kovanı zarar gördü. Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, AA muhabirine, yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Birlik üyeleri Biçer'e ait arı kovanlarının zarar gördüğünü dile getiren Kurt, "Bölgede incelememizi yaptık. Yaklaşık 5 milyona yakın arı telef olmuş. Üyemizin büyük zararı var. Süreci yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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