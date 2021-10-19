Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 H 0013 plakalı özel halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 33 M 0444 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çevredeki durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada 20 kişi yaralandı.

Yaralılardan 13'ü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hafif yaralı 7 kişinin tedavileri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda araçların geçişi bir süre kontrollü şekilde sağlandı.