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Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi - Son Dakika

Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi

28.10.2021 15:01
Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde patisi ve kulağı kopmuş halde kutuda belediye önüne bırakılan kedi yavrusu, yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından hayata tutundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde patisi ve kulağı kopmuş halde kutuda belediye önüne bırakılan kedi yavrusu, yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından hayata tutundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 ay önce belediye binası önüne bırakılan kedi yavrusunun, patisi ve kulağının kopmuş olduğu belirlendi.

Başkan Mükerrem Tollu'nun talimatıyla tedavisine başlanan kedi, veterinerler gözetiminde kontrollerden geçirildi. Bu süreçte cerrahi operasyonlarla yaraları sarılan kedi, tedaviyle yaşam mücadelesini kazandı.

İyileşerek hayata tutunan kedi yavrusuna "Amazon" adı verildi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de patisi ve kulağı kopan kedi yavrusu tedavi edildi - Son Dakika
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