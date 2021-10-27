Mersin'de Rus uyruklu kadın trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay yerindeki görgü şahitlerinin, Adapova'nın yaya geçidine kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalıştığını iddia ettiği öğrenildi.

Sürücü Hüseyin S. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adapova'nın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yola savrulan Adapova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin 'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşıya geçmek isteyen Rus kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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