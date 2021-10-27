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Mersin'de Rus uyruklu kadın trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'de Rus uyruklu kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

27.10.2021 22:35
Mersin'de Rus uyruklu kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşıya geçmek isteyen Rus kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşıya geçmek isteyen Rus kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hüseyin S. yönetimindeki 33 DT 985 plakalı otomobil, Mersin- Antalya karayolu Kargığınarı Mahallesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Rus uyruklu 88 yaşındaki Nina Viktor Adapova'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yola savrulan Adapova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adapova'nın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Hüseyin S. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olay yerindeki görgü şahitlerinin, Adapova'nın yaya geçidine kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalıştığını iddia ettiği öğrenildi.

Mersin'de Rus uyruklu kadın trafik kazasında hayatını kaybetti
Mersin'de Rus uyruklu kadın trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya, Erdemli, Mersin, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Rus uyruklu kadın trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Rus uyruklu kadın trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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