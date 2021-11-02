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Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor

02.11.2021 13:22
Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor

Mersin'de sağanak yağış ve rüzgar Yenişehir, Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde de etkili oldu.

Mersin'de sağanak yağış ve rüzgar Yenişehir, Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde de etkili oldu. Rüzgar sebebiyle Yenişehir ilçesinde 2 aracın üzerine ağaç devrildi. Diğer ilçelerde ise yol güzergahları üzerinde yer yer su birikintileri oluşurken, sağanak esnasında trafik akışı yavaşladı.

Mersin'de sağanak yağış ve rüzgar etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Doğu Akdeniz Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı yaptığı Mersin'de, sağanak yağış kent genelinde etkili oluyor. Rüzgar ve yağış nedeniyle Yenişehir ilçesinde devrilen ağaç park halinde bulunan iki aracın üzerine düştü. Ağaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kesilerek araçların üzerinden kaldırıldı.

Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde yol güzergahlarında yer yer su birikintileri oluştu. Sağanak esnasında Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde araç trafiği de yavaşladı. Bazı sokaklarda akarsular oluştu. - MERSİN

Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor
Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor
Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor
Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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