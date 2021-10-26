Mersin'de sahte para taşıyan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakıldı, diğeri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Üst aramalarında 100'er liralık banknotlar halinde toplamda 10 bin 300 lira sahte para bulunan zanlılar, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

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