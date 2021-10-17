Seyir halindeyken dorsesi alev alan tır hasar gördü - Son Dakika

Durumu fark eden şoför, aracı park edip itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Dörtler mevkisinde seyir halinde bulunan Abdulhadi Aydoğan idaresindeki yabancı plakalı tırın dorse kısmı, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı.

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