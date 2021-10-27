Mersin'de sosyal hizmetler çalışanı rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları M.B'yi, sosyal yardım ödeneği bağlama vaadinde bulunduğu bir kişiden kurum dışında rüşvet alırken yakaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Toroslar Sosyal Hizmet Merkezinde görevli M.B'nin bir vatandaştan rüşvet istediğine yönelik bilgi edindi.

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