Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı - Son Dakika

Mersin'de taş ocağındaki çalışma sırasında kepçenin devrilmesi sonucu yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı.
Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ Mahallesi'ndeki taş ocağında operatörlüğünü C.Ç'nin (21) yaptığı kepçe devrildi.
İş makinesinin altında kalan C.Ç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından operatörü hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA
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