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Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

18.10.2021 16:40
Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

MERSİN'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, üyelerini, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları tespit edilen toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, üyelerini, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları tespit edilen toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e geldikleri yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, üyelerini, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 15 Ekim'de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4'ü kadın, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mersin, Medya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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