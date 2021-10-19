Mersin'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, sosyal medyadan terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince dün düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü YPG/PKK'nın yapısını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Polis, YPG/PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren 11 kişinin kente geldiğini belirlemişti.

Sosyal medyadan YPG/PKK'nın yapısı, mensupları, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti.