Mersin'deki Adnan Menderes Bulvarı'nda hız sınırı 50 kilometreye düşürüldü - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin kıyı şeridini kapsayan Adnan Menderes Bulvarı'ndaki hız sınırının 70 kilometreden 50 kilometreye düşürüldüğünü bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sarayı'nda yapıldı.

Seçer, toplantıdaki konuşmasında, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla kentteki sahil bandını kapsayan Adnan Menderes Bulvarı'ndaki hız sınırında değişikliğe gidildiğini belirtti.

Bulvar boyunca gezinti alanı, bisiklet yolu ve insanların zaman geçirdiği 400 dekar büyüklüğündeki park alanlarında yoğun bir insan sirkülasyonu olduğunu aktaran Seçer, "Bu hız sınırının yaya güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 50 kilometreyle sınırlandırılmasına karar verdik. Bunu alırken de tabi bazı verileri göz önüne aldık. Çok ciddi tehlikeler oluyor. Can kaybına neden olacak kaza tehlikesi..." ifadesini kullandı.

Seçer, 2015'ten bu yana bulvarda meydana gelen trafik kazalarında her yıl ortalama 118 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde daha vahim neticeli kazalarla karşılaşmamak adına bu kararı aldık. Zaten 2021 yılı Mersin Ulaşım Ana Planı'nda da yayalaştırılmış alanları artıracağız. Bundan sonra trafikte seyreden sürücülerimizin Adnan Menderes Bulvarı'ndaki hız sınırının 50 kilometre olduğunu bilmesini ve yayalarımızın güvenliği açısından buna uymalarını arzu ediyoruz."