Mersin'in ilk metro projesinin yüklenim sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentte hayata geçilmesi planlanan ilk metro projesinde ihalesyi kazanan firma ile yüklenim sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede toplantı salonunda metro projesi ihalesini kazanan firma yetkililerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törende yaptığı konuşmada projenin kentin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirterek, "Artık Mersin, metrosu, tramvayı, her model raylı sistemi olan ulaşımı konforlu, rahat bir kent olarak anılacak. Trafik sorununu minimize etmiş bir kent olarak anılacak. Mersin'e yeni bir vizyon katacağını gördüğümüz bu projeyi bir medeniyet projesi olarak değerlendirdiğimi bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.???????