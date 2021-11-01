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Mersin sahilleri, yılın 12 ayı dalış tutkunlarının uğrak yeri oluyor - Son Dakika

Mersin sahilleri, yılın 12 ayı dalış tutkunlarının uğrak yeri oluyor

01.11.2021 10:59
Mersin sahilleri, yılın 12 ayı dalış tutkunlarının uğrak yeri oluyor

Mersin sahilleri, uygun iklim koşulları ve deniz sıcaklığının elverişli olması dolayısıyla yılın 12 ayı dalış yapmaya imkan tanıyarak, su altı tutkunlarının yeni adresi oldu.

Mersin sahilleri, uygun iklim koşulları ve deniz sıcaklığının elverişli olması dolayısıyla yılın 12 ayı dalış yapmaya imkan tanıyarak, su altı tutkunlarının yeni adresi oldu.

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz doğa özellikleriyle " Doğu Akdeniz'in incisi" olarak nitelendirilen Mersin, her seviyedeki dalgıçların faaliyette bulunabileceği noktalarıyla öne çıkıyor.

Doğal resifleri ve su altı canlı çeşitliliği ile öne çıkan sahillerde dalış yapanlar, çok sayıda canlı türünü keşfetme imkanı yakalıyor.

Atlantis Dalış Merkezi eğitmenlerinden Ertuğrul Çete, AA muhabirine, Türkiye'de birçok dalış merkezinin su sıcaklığının düşmesinden dolayı sezonu kapattığını söyledi.

Kış mevsiminde yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını belirten Çete, şöyle devam etti:

"Akdeniz sıcak suya sahip olduğu için diğer bölgelerden dalış tutkunları buraya geliyor. Diğer denizler soğumaya başladı ama Akdeniz halen sıcaklığını koruyor. Dalışa elverişli durum devam ediyor. İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri ve Konya'daki dalış tutkunlarından çok yoğun talep alıyoruz, sezonumuz bitmiyor. Biz aralıksız 12 ay boyunca burada dalış yapabiliyoruz. Sezonumuz artık kısıtlı değil, geniş bir sezona sahibiz. Sadece sayısal azalmalar oluyor, onun dışında normal dalışlara devam ediyoruz."

-"Yılın 12 ayı su sıcaklığından kaynaklı dalış yapılabiliyor"

Adana'dan bölgeye dalış yapmak için gelen dalış eğitmeni Özgün Çağlayan Köse de sezon içerisinde birçok bölgede dalışlar gerçekleştirdiğini aktardı.

Mersin sahillerinin dalış tutkunları için cazibe merkezi konumunda bulunduğunu dile getiren Köse, "Su sıcaklığı yüksek derecelerde. Sezon içinde Fethiye, Kaş ve Hatay'da dalış yaptım. Suyun soğumasından kaynaklı artık Doğu Akdeniz'de dalış yapmaya başladım. Buralarda yılın 12 ayı su sıcaklığından kaynaklı dalış yapılabiliyor. Görsel açıdan da canlılar artık bu tarafa doğru kaymaya başlıyor." diye konuştu.

Köse, suyun sıcak olmasının yanı sıra berraklığıyla da dalış için çok elverişli bir yer olduğunu kaydetti.

Mersin sahilleri, yılın 12 ayı dalış tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Mersin sahilleri, yılın 12 ayı dalış tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Mersin sahilleri, yılın 12 ayı dalış tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Mersin sahilleri, yılın 12 ayı dalış tutkunlarının uğrak yeri oluyor

Doğu Akdeniz, Atlantis, Akdeniz, Mersin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin sahilleri, yılın 12 ayı dalış tutkunlarının uğrak yeri oluyor - Son Dakika


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