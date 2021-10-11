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Mersingücü GSK'nın sporcuları kitap kafede buluştu - Son Dakika

Mersingücü GSK'nın sporcuları kitap kafede buluştu

11.10.2021 13:31
Mersingücü GSK'nın sporcuları kitap kafede buluştu

Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen kitap kafede buluştu.

Pazar günü gerçekleştirilen buluşmada sporcular, Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik projeleri destekleme programı kapsamında desteklenen kitap kafede kitap okuyarak vakit geçirdiler.

Kahvaltı ile başlayan programda sporcular kitap okumanın yanı sıra Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas tarafından verilen mangala ve geleneksel okçuluk eğitimlerine katıldılar.

Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü gençlik merkezindeki buluşmada sporcularla bir araya gelen kulüp başkanı Ahmet Nas, amaçlarının kentin sporuna ve gençlerinin gelişmesine olumlu katkı yapmak olduğunu söyledi.

"Medeni toplumlar kitaplarla yönetilir." diyen Başkan Nas, oluşturdukları kütüphanede şimdilik yaklaşık bin adet kitap bulunduğunu ve bu sayıyı önce 5 bin adete daha sonra da 10 bin adete çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Sporun bedeni, kitapların ise zihni zinde tuttuğunu ifade eden Nas, bu nedenle bu yılki sloganlarını "Spor bedeni kitap zihni zinde tutar." Olarak belirlediklerini kaydetti.

"Gençlik merkezimiz toplumun tüm kesimlerine açıktır." diyen ve ikramların ve eğitimlerin dahil her şeyin halka açık ve ücretsiz olduğunu ifade eden Ahmet Nas "Kulübümüz her hangi bir şahsa ait değildir; kulübümüz halka hizmet etmek için kurulmuştur ve milletimize aittir. Amacımız geleneğimizden kopmadan 'Sporda önce ahlak ve maneviyat' düsturuyla, ahdine, akdine, sözüne sadık; özü, sözü, bir sporcu nesiller yetiştirmektir." dedi.

Mersingücü GSK'nın sporcuları kitap kafede buluştu

Ahmet Nas, Okçuluk, Pazar, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mersingücü GSK'nın sporcuları kitap kafede buluştu - Son Dakika


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