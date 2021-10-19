Merzifon'da "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği Projesi kapsamında sergi açıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği Projesi kapsamında sergi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide, geçmişi bir asrı bulan Merzifon dokuması ürünleri yer aldı.

Sergiyi ziyaret eden Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, kadınları her alanda gördüklerini ve bundan mutlu olduklarını belirterek, serginin açılmasında emeği geçen usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise, "Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği projesi kapsamında tanıtım sergisi açılarak, hem proje hem de Halk Eğitimi Merkezi çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulunulduğunu söyledi.

Söz konusu proje ile öncelikli olarak eğitim hayatını tamamlayamamış kız çocukları ve kadınların, yarım kalan eğitimlerine devam etmesinin amaçlandığını dile getiren Yozgat, "Projede kadınların çalışma hayatında yer alması, toplumun diğer alanlarında da daha üretken olmalarının yolunu açarak, ekonomik açıdan güçlenmelerini ve buna bağlı olarak da aile içindeki konumlarının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla açılan serginin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.