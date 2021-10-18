Merzifon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde TOKİ Kara Mustafa Paşa Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Fuarı gezen Yozgat, projeler hakkında Okul Müdürü Hatice Deniz'den bilgi aldı.

4006 TÜBİTAK bilim fuarlarında başarılı çalışmalara imza atıldığını aktaran Yozgat, "İnşallah bu fuarımız öğrencilerimizin gelişimine, ilim irfan ve hikmet yolunda yeni ilhamlar kazanmasına ve yeni projelere başlamak için heveslenmelerine vesile olur." dedi.

Bilim fuarlarının, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığına dikkati çeken Yozgat, şunları söyledi:

"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler sayesinde bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi, bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, bilim kültürünün yaygınlaştırılması, okul ortamının öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Emek sarf eden öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."