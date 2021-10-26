Merzifon Kaymakamı Güldoğan, köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Alıcık, Bulak ve İnalanı köylerini ziyaret etti.

Güldoğan, ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinleyip bir süre sohbet etti.

Vatandaşların sorun, istek ve önerilerini doğrudan dile getirmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Güldoğan, "Köylerimizin kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Güldoğan, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yapılan istinat duvarlarını da inceledi.

Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu eşlik etti.