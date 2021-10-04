MESAM'dan siyah çelenkli protesto - Son Dakika

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ( MESAM) üyesi bir grup müzisyen Birgün Gazetesi binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Yaptıkları basın açıklamasıyla 'Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın MESAM üyeliğinden düşürüldü' haberine tepki gösteren grup üyeleri bina önüne siyah çelenk bıraktı.

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