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Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu - Son Dakika

Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu

17.10.2021 14:00

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletme adımlarıyla birlikte, Mekke'deki Mescid-i Haram'da sabah namazı sırasında aralıksız saf tutuldu.

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletme adımlarıyla birlikte, Mekke'deki Mescid-i Haram'da sabah namazı sırasında aralıksız saf tutuldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mescid-i Haram'a ibadet etmeye gelen binlerce kişinin yaklaşık bir buçuk yılın ardından aralıksız saf tuttuğu görüldü.

"Kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ilk sabah namazı" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, binlerce Müslüman'ın Kabe'ye yönelerek namaz kıldığı fotoğraflara yer verildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da 15 Ekim'de yayımlanan haberde, 17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edebileceği duyurulmuştu.

Taraftarlar spor tesislerine tam kapasiteyle alınacak

Öte yandan Suudi Arabistan Spor Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da Spor Bakanlığına ait tüm tesislerin bugünden itibaren taraftarları tam kapasite ile kabul edeceği duyuruldu.

Spor tesislerine girişin iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlarla sınırlı olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'dan daha önce yapılan açıklamalarda, BioNTech, Astra Zenca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinovac ve Sinopharm dahil 6 tür aşının kabul edildiği belirtilmişti.

Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu
Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu
Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu
Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu

Suudi Arabistan, Twitter, Mescit, Mekke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mescid-i Haram'da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu - Son Dakika
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