Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 "mükemmeliyet merkezi" ile güçlenecek - Son Dakika

Mesleki ve teknik eğitimin sektörle iş birliğinin artırılması amacıyla Türkiye'de 15 "sektörel mükemmeliyet merkezi" kurulacak.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite (METEK3) kapsamında Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi'nin açılış töreni Ankara Vilayetler Evi'nde yapıldı.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Birinci Müsteşarı Angel Gutıerrez Hidalgo de Quintana katıldı.

Sadri Şensoy törende yaptığı konuşmaya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başarı dileklerini ileterek başladı.

Şensoy, "Mesleki eğitim alanında bir paradigma değişikliği yaşandığı gerçek. Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve güçlenen meslek liseleri, Türkiye ekonomisine de güç katmaktadır. Kovid-19 salgını sürecinde de mesleki ve teknik eğitim okulları, gerçekten çok büyük bir rol oynamıştır." dedi.

Meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirdeki artışa dikkati çeken Şensoy, "Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in en büyük projelerinden biri olan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"nin okullar arası başarı farklarını azaltıcı bir rol oynadığına dikkati çeken Şensoy, proje ile amaçlarının mesleki eğitim alanındaki iyileştirmelerin tüm okullara yayılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitimde, sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulması ve iş birliklerinin zenginleştirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Şensoy, bu sistematik adımların öğrencilerin mesleki eğitime yönelimlerinin de artırdığını söyledi.

Ersoy, "Sayın Bakanımızın her vesile ile dile getirdiği mesleki eğitimde paradigma değişikliği vizyonu çerçevesinde, mesleki eğitimde sürekli bir iyileşme, gelişme, etkililiğini ve verimliliğini artırma çabalarımızın somut bir örneği olan ve bugün açılışını büyük bir mutlulukla yaptığımız proje ile mesleki ve teknik eğitim alanında önemli bir yola daha girdik." diye konuştu.

Projenin bu yıl 1 Mart'ta başladığını aktaran Şensoy, "Bu proje ile öğretmen ve idarecilerin eğitimine odaklanarak sektörel mükemmeliyet merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki iş birliğinin artırılmasını hedefledik. Proje süresince eşit bir coğrafi dağılım gözetilerek seçilmiş olan 25 pilot ilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." bilgisini verdi.

3 bin öğretmene iş başı eğitimi

Bütçesi 22 milyon avroya yaklaşan projede teknik yardım, hibe programı ve ekipman alımı aşamaları olacak. Proje, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, Antalya, İzmir, Adana, Sivas, Konya, Eskişehir, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Samsun, Tekirdağ, Kayseri, Afyonkarahisar, Gaziantep, Manisa, Çanakkale, Kırşehir, Zonguldak, Malatya ve Ankara'da yürütülecek.

Proje ile 25 alanda 3 bin öğretmen iş başı eğitimleri alacak. İş başı öğrenme ve uzaktan öğrenme metotlarıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özel alan yeterliliklerin geliştirilmesi için 15 sektörel mükemmeliyet merkezi kurulacak.

Bu kapsamda 15 merkezden 14'ü 25 mesleki alan, biri ise mesleki yabancı dil, mesleki eğitime yönelik matematik ve fen bilimleri konusunda faaliyet verecek.

Merkez çalışanları yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimlerden geçirilecek.

Sektörel mükemmeliyet merkezleri, mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağı kurarak öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini sağlayacak, sektörde yaşanan gelişmelere öğretmenlerin uyumunu artıracak mekanizmaları hayata geçirecek.