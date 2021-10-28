Üye Girişi
Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 "mükemmeliyet merkezi" ile güçlenecek - Son Dakika

Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 "mükemmeliyet merkezi" ile güçlenecek

28.10.2021 15:13
Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15

Mesleki ve teknik eğitimin sektörle iş birliğinin artırılması amacıyla Türkiye'de 15 "sektörel mükemmeliyet merkezi" kurulacak.

Mesleki ve teknik eğitimin sektörle iş birliğinin artırılması amacıyla Türkiye'de 15 "sektörel mükemmeliyet merkezi" kurulacak.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite (METEK3) kapsamında Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi'nin açılış töreni Ankara Vilayetler Evi'nde yapıldı.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Birinci Müsteşarı Angel Gutıerrez Hidalgo de Quintana katıldı.

Sadri Şensoy törende yaptığı konuşmaya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başarı dileklerini ileterek başladı.

Şensoy, "Mesleki eğitim alanında bir paradigma değişikliği yaşandığı gerçek. Türkiye'nin umudu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve güçlenen meslek liseleri, Türkiye ekonomisine de güç katmaktadır. Kovid-19 salgını sürecinde de mesleki ve teknik eğitim okulları, gerçekten çok büyük bir rol oynamıştır." dedi.

Meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirdeki artışa dikkati çeken Şensoy, "Mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini ve tasarım beceri atölyelerinde ihtiyaç duyulan ders ve diğer sınıf araç gereçlerini artık meslek liselerimizde üretiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in en büyük projelerinden biri olan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"nin okullar arası başarı farklarını azaltıcı bir rol oynadığına dikkati çeken Şensoy, proje ile amaçlarının mesleki eğitim alanındaki iyileştirmelerin tüm okullara yayılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitimde, sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulması ve iş birliklerinin zenginleştirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Şensoy, bu sistematik adımların öğrencilerin mesleki eğitime yönelimlerinin de artırdığını söyledi.

Ersoy, "Sayın Bakanımızın her vesile ile dile getirdiği mesleki eğitimde paradigma değişikliği vizyonu çerçevesinde, mesleki eğitimde sürekli bir iyileşme, gelişme, etkililiğini ve verimliliğini artırma çabalarımızın somut bir örneği olan ve bugün açılışını büyük bir mutlulukla yaptığımız proje ile mesleki ve teknik eğitim alanında önemli bir yola daha girdik." diye konuştu.

Projenin bu yıl 1 Mart'ta başladığını aktaran Şensoy, "Bu proje ile öğretmen ve idarecilerin eğitimine odaklanarak sektörel mükemmeliyet merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki iş birliğinin artırılmasını hedefledik. Proje süresince eşit bir coğrafi dağılım gözetilerek seçilmiş olan 25 pilot ilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." bilgisini verdi.

3 bin öğretmene iş başı eğitimi

Bütçesi 22 milyon avroya yaklaşan projede teknik yardım, hibe programı ve ekipman alımı aşamaları olacak. Proje, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, Antalya, İzmir, Adana, Sivas, Konya, Eskişehir, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Samsun, Tekirdağ, Kayseri, Afyonkarahisar, Gaziantep, Manisa, Çanakkale, Kırşehir, Zonguldak, Malatya ve Ankara'da yürütülecek.

Proje ile 25 alanda 3 bin öğretmen iş başı eğitimleri alacak. İş başı öğrenme ve uzaktan öğrenme metotlarıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özel alan yeterliliklerin geliştirilmesi için 15 sektörel mükemmeliyet merkezi kurulacak.

Bu kapsamda 15 merkezden 14'ü 25 mesleki alan, biri ise mesleki yabancı dil, mesleki eğitime yönelik matematik ve fen bilimleri konusunda faaliyet verecek.

Merkez çalışanları yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimlerden geçirilecek.

Sektörel mükemmeliyet merkezleri, mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağı kurarak öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini sağlayacak, sektörde yaşanan gelişmelere öğretmenlerin uyumunu artıracak mekanizmaları hayata geçirecek.

Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 mükemmeliyet merkezi ile güçlenecek
Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 mükemmeliyet merkezi ile güçlenecek
Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 mükemmeliyet merkezi ile güçlenecek
Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 mükemmeliyet merkezi ile güçlenecek
Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 mükemmeliyet merkezi ile güçlenecek

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 'mükemmeliyet merkezi' ile güçlenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kurabilir 15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kurabilir Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu 14:56 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme

Son Dakika Haberleri
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:55 Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu
14:53 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
13:57 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Liverpool'un yıldızı Salah müfredata girdi! Okullarda ders olarak anlatılacak Liverpool'un yıldızı Salah müfredata girdi! Okullarda ders olarak anlatılacak         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:12
Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
15:09
Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı         
14:56
Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı         
14:51
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı         
14:24
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada         
12:39
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 15:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mesleki eğitim ile sektör iş birliği, 15 "mükemmeliyet merkezi" ile güçlenecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement