MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika

Kaza saat 11.30 sıralarında Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Metin Boz (51) yönetimindeki 34 BA 0293 plakalı meşrubat yüklü kamyonet yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri, trafik akışını sağlarken, kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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