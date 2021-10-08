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Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış - Son Dakika

Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

08.10.2021 17:36
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) toprağa verildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) toprağa verildi. Zamansız bir kayıp yaşadıklarını belirten Mete Gazoz "Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var" dedi.

Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde dün gece saatlerinde R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, komşusuna üzüm götürmek için yolun karşısına geçmek isteyen Zarife Tahmaz'a çarptı. Ağır yaralanan Tahmaz, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bugün Mahmudiye Camii'nde kılınan cenaze namazına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Mete Gazoz ile annesi Meral babası Metin ve kız kardeşi Melisa Gazoz ve yakınları katıldı. Meral Gazoz, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tahmaz'ın cenazesi, Mahmudiye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Metin Gazoz, "Zamansız bir kayıp ve diyebileceğimiz tek şey bu. Üzüntümüz çok. Sağlığı yerinde, herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Beklenmeyen pisipisine bir ölüm. Meskun mahalde bu kadar sürat tabii ki zarar. Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var. O da istemez tabii ki de ama yapacak bir şey yok" dedi.


Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

Mete Gazoz, Sakarya, Sapanca, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış - Son Dakika


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