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Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı

08.10.2021 15:59
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un, 76 yaşındaki anneannesi tanıdığına yardım etmek için indiği evinin önünde karşıya geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un, 76 yaşındaki anneannesi tanıdığına yardım etmek için indiği evinin önünde karşıya geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Toplantıya katılmak üzere İzmir'e giden ve acılı haberi aldıktan sonra yola çıkan Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz, "Bir arkadaşına yardım etmek istemiş, araç park etmiş. Eşyaları arabaya koymak istedikleri esnada, yoldan gelen araç annemize çarpmış. Köy içerisinde de bu kadar hızlı sürülmez, kasis olmasına rağmen 30 metre savrulmuş kaza sonrasında" dedi.

Kaza, dün gece 21.30 sıralarında Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. (43) idaresindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen olimpiyat şampiyonu Okçu Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz'a çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Tahmaz, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrasında gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olimpiyat şampiyonunun babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı

Acılı ailenin damadı ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz, yaşadıkları üzüntüyü anlattı. Baba Gazoz, Zarife Tahmaz'ın yardım sever ve paylaşımcı olduğunu belirterek, kaza sırasında da tanıdığını yolcu ederken bahçesinden topladığı ürünleri evinin karşısında bulunan otomobile taşıdığı esnada farklı bir aracın kendisine çarptığını dile getirdi. Mete Gazoz'un İzmir'de toplantıda olduğunu belirten baba Gazoz, acılı haberi alması sonrasında Sakarya'ya doğru yola çıktığını belirtti.

30 metre savrulmuş

Metin Gazoz, "Annemizi kaybettik üzüntülüyüz. Köy içi yani iki arabalık yol, karşıdan buraya geçerken aracın çarpması ile yaklaşık 30 metre savrulmuş, arayan, soran ve başsağlığı dileyen herkese teşekkür ediyoruz. Annemiz eli açık bir kadındı sağ olsun bahçeden topladığı lahana, turşu her şeyini paylaşırdı. Yine bir arkadaşına yardım etmek istemiş, araç park etmiş. Eşyaları arabaya koymak istedikleri esnada, yoldan gelen araç annemize çarpmış. Köy içerisinde de bu kadar hızlı sürülmez, kasis olmasına rağmen 30 metre savrulmuş kaza sonrasında. Aracın önü yok ne kadar hızlı çarptıysa. Hastaneye kaldırılmış, bizde İstanbul'daydık duyduk haberini geldik. Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesinde Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedeceğiz. Mete'de İzmir'de, onun toplantısı var. Sabah uçağa bindi yolda şuanda, o da üzüntülü sonuç itibari ile" dedi.

Federasyondan taziye mesajı

Öte yandan, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yayımlanan taziye mesajında ise, "Federasyonumuz antrenörleri Meral Gazoz'un annesi, Metin Gazoz'un kayınvalidesi, sporcularımız Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazı sonrası Sapanca'da defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Hayatını kaybeden Tahmaz'ın cenazesi ikini namazına müteakip Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesinde bulunan camiide kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı
Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı

Mete Gazoz, Olimpiyat, Hisarcık, Sapanca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olimpiyat şampiyonu Gazoz'un babası yaşadıkları üzüntüyü anlattı - Son Dakika
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