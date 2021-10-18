Meteoroloji'den Van, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ, Van, Bitlis ve Muş için sağanak uyarısı yaptı. Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü, Van, Bitlis ve Muş için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Şiddetli yağışların bugünden başlayıp yarın sabah saatlerine kadar Van merkez ilçeleri ve Özalp, Saray, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar ile Bitlis ve Muş'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.