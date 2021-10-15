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METROBÜSTE KÖR EDEN MASKE UYARISINA 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

METROBÜSTE KÖR EDEN MASKE UYARISINA 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

15.10.2021 10:43
METROBÜSTE KÖR EDEN MASKE UYARISINA 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

AVCILAR'da metrobüste maske takması için kendisini uyaran güvenlik görevlisi Şükrü Turan'ı (48) darbederek, tek gözünü kaybetmesine neden olan Ömer Senem (19) hakkında 'Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı.

AVCILAR'da metrobüste maske takması için kendisini uyaran güvenlik görevlisi Şükrü Turan'ı (48) darbederek, tek gözünü kaybetmesine neden olan Ömer Senem (19) hakkında 'Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı. Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut ise müvekkilinin maske konusunda tüm toplum sağlığı için şüpheliyi uyardığını, şüphelinin darbetmesi sonucu müvekkilinin kör kaldığını belirterek "Umut ederiz ki şüpheliye hakkaniyetli olarak verilecek ceza caydırıcı olur ve bu şekildeki vahim olaylar bir daha yaşanmaz" dedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de şikayetçi Şükrü Turan'ın Beylikdüzü-Mecidiköy hattında giden metrobüse bindiği anlatıldı. Şirinevler'e giden özel güvenlik görevlisi Turan'ın, şüpheli Ömer Senem'i maskesiz görmesi üzerine uyarıda bulunduğu, taraflar arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli Senem'in, Turan'a yumruk attığı belirtildi. İddianamede Şükrü Turan'ın darp sonucu yaşamsal tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücuttaki kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek şekilde yaralandığı belirtildi. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair deliller olduğu vurgulanan iddianamede, şüpheli Ömer Senem'in "Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede Ömer Senem'in kendisini darbettiği ve hakaret ettiğini iddia ettiği Şükrü Turan hakkında şikayetçi olduğu hatırlatıldı. İddianamede Turan hakkında başlatılan soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi. Tutuksuz şüpheli Ömer Senem, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"MÜVEKKİL BÜTÜN BİR TOPLUMUN SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİ"

Şükrü Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut yaptığı yazılı açıklamada olayla ilgili şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türkiye şartlarında kısa sayılabilecek bir zaman zarfında kamu davası açıldığını belirterek şunları söyledi: "Müvekkil maske takmayan bu kişiyi uyarırken sadece kendi sağlığını değil bütün bir toplumun sağlığını ve hassasiyetini düşünerek hareket etmiş, şüpheliyi uyarırken gayet nazik ve kibar bir dil kullanmıştır. Ancak buna rağmen şüphelinin küfür, hakaret, yaralama eylemlerine maruz kalmıştır. Yapılacak yargılamada üzerinde durmak istediğimiz husus; canavarca hisle müvekkilin gözünü kör ederek, vücuduna acı veren sağlığını bozan sanığın bu şekilde müvekkilin duyularından ve organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, yüzünün sürekli değişikliğine neden olduğunun göz önünde tutulmasıdır. Kısa bir süre içerisinde şüphelinin cezalandırılması için açılan kamu davasını olumlu bulmaktayız. Ancak şüpheli hakkında açılan kamu davasında en ağır ceza maddelerinin uygulanması için beyanlarımızı ve şikayetlerimizi sayın mahkeme önünde de dile getireceğiz. Umut ederiz ki, şüpheli hakkaniyetli olarak verilecek ceza caydırıcı olur ve bu şekildeki vahim olaylar bir daha yaşanmaz."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Şirinevler'e gitmek için metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maskesiz olan Ömer Senem'i maske takması yönünde uyardı. Ömer Senem de "Ben maskeyi takmıyorum, bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın" karşılığını verdi. Diğer yolcuların da maske takması için uyardığı Ömer Senem, sinirlenerek, Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başladı. Kırılan gözlük camları gözüne batan Turan, kanlar içinde kaldı. Gelen polis ekipleri, Şükrü Turan'ı hastaneye götürürken, Ömer Senem gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Turan gözünden 3 defa ameliyat edilmesine rağmen sol gözündeki görme yetisini kaybetmişti.

- İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik Görevlisi, Küçükçekmece, Şükrü Turan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METROBÜSTE KÖR EDEN MASKE UYARISINA 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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