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METROBÜSÜN ÜSTÜNDE KÖPRÜ GEÇMİŞTİ; TAKİPSİZLİK VERİLDİ - Son Dakika

METROBÜSÜN ÜSTÜNDE KÖPRÜ GEÇMİŞTİ; TAKİPSİZLİK VERİLDİ

14.10.2021 09:52
METROBÜSÜN ÜSTÜNDE KÖPRÜ GEÇMİŞTİ; TAKİPSİZLİK VERİLDİ

METROBÜSÜN ÜSTÜNDE KÖPRÜ GEÇMİŞTİ; TAKİPSİZLİK VERİLDİÖzden ATİK / İSTANBUL, (DHA) METROBÜS üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği iddiasıyla gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunus Emre Özer hakkındaki soruşturma tamamlandı.

METROBÜSÜN ÜSTÜNDE KÖPRÜ GEÇMİŞTİ; TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) METROBÜS üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği iddiasıyla gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunus Emre Özer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Özer hakkında suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yunus Emre Özer 20 Eylül 2021'de polis tarafından gözaltına alındı. Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan Özer, haftada bir en yakın karakola imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Emre Özer hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özer hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Takipsizlik kararı üzerine şüpheli Özer hakkındaki adli kontrolün de kaldırılmasına karar verildi.

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ

Şüpheli Yunus Emre Özer, savcılık sorgusunda pişman olduğunu söylemişti. Özer savunmasında, "17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti. Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Sinyor Taklacı isimli Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardından polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım" demişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yunus Emre, Metrobüs, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METROBÜSÜN ÜSTÜNDE KÖPRÜ GEÇMİŞTİ; TAKİPSİZLİK VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: METROBÜSÜN ÜSTÜNDE KÖPRÜ GEÇMİŞTİ; TAKİPSİZLİK VERİLDİ - Son Dakika
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